Відома українська телеведуча Тетяна Воржева, яка запам'яталася багатьом своєю участю в «Фабриці зірок», порадувала шанувальників новим пікантним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дівчини у соцмережі.

Так, в акаунті "української Джолі" з'явилось фото, на якому вона позує майже лежачи на піаніно. Кадр зроблено зверху - дівчина сидить на стільці, відкинувшись назад та притулившись спиною до клавіш піаніно. Також вона поклала руку на музичний інструмент, наче "розтягнувшись" по ньому.

На Тетяні можна помітити яскравий та сміливий макіяж у темних відтінках і наповпрозорий боді чорного кольору. При цьому дівчина загадково дивиться у кадр, привідкривши рота, що робить світлину особливо сексуальною та пікантною.

Раніше ми писали, що що Воржева поділилася яскравим фото, а також звернулася до своїх шанувальників. Зокрема, дівчина опублікувала на своїй сторінці у соцмережі архівний знімок, зроблений в жарку пору року. На знімку ведуча припала до землі в життєрадісному червоній сукні з відкритою спиною. Ведуча вибрала для фото незвичайну позу: вона сіла на коліна і буквально «склалася» навпіл.

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