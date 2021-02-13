Наталя Могилевська похвалилася незвичайним подарунком, який вона підготувала на день народження скандальній Олі Поляковій
Не так давно зірки українського шоу-бізнесу влаштували вечірку-сюрприз для» Суперблондинки", яка відсвяткувала день народження ще минулого місяця. Судячи з усього, Могилевська не змогла побувати на цьому святі, тому вручила подарунок пізніше. На своїй сторінці в Instagram вона показала, що саме приготувала для своєї колеги.
На відео можна побачити, як Могилевська вручає Поляковій коробочку з подарунком і з нетерпінням чекає, поки співачка її розкриє.
"Боже, Могилевська, що там? Ти пропонуєш мені заміж вийти?",- жартома запитує Полякова.
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У відповідь її колега тільки сміється.
"А я б пішла", - додає Оля.
Як виявилося, Могилевська замовила спеціально для подруги іменний золотий перстень з її прізвищем.
"Боже, яка краса! Спасибі велике", - захоплюється Полякова.
Втім, пізніше Оля поскаржилася, що Могилевська не прийшла до неї на свято, хоча і обіцяла.
"Ти коза! Ти обіцяла до мене прийти!",- обурилася співачка.
У відповідь, Могилевська пояснює, що не змогла прийти через плутанину в графіку.
"Оля, з днем народження! Будь щаслива. Залишайся такою ж гарячою, живою і справжньою", - підписала зворушливі кадри Могилевська.
Відзначимо, що останнім часом Полякова відзначилася відразу в декількох скандалах. Спочатку вона назвала Тіну Кароль, яка втратила чоловіка, "плакальницею«, а потім назвала Камалію»СІС**тієї, величезною і з великими ногами".
Нагадаємо, Могилевська звернулася до Кароль після скандалу з Поляковою і показала фото: "вітаю, Тіна...".
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