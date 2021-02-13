Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут опублікувала відео запальних танців своїх учнів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дівчини у соцмережі.

Так, в акаунті доньки Фреймут з'явилась публікація з трьома відео, на яких Злата демонструє свої танцювальні здібності.

При цьому дівчина наголосила, що хореографом даних номерів була саме вона.

"Я зробила це. Дуети “шпигунських ігор”. Моя хореографія. Танцюристи, які найбільше вразили мене тим, як вони бачили та зображували дану конструкцію тіла... Благословляю вас поруч, (тепер “хореограф” у моїй біографії стає правдою)", - написала вона.

Також дівчина записала декілька сторіс, в яких подякувала тим, хто прийшов на її танцювальний майстер-клас.

"Друзі, велике дякую всім, хто прийшов, особливо враховуючи погоду, так далеко було багатьом їхати... І я в шоці, що хтось прийшов дізнатись, що я можу вам дати, чому можу навчити. Мені дуже приємно", - зізналась дівчина.

Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах.

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