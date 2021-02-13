Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася своїми враженнями від відпустки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, Зарицька опублікувала у своєму акаунті фото і відео зі свого відпочинку в Єгипті і зізналась, що це була одна з найвеселіших відпусток у її житті.

На першому фото дівчина лежить на спині у басейні, а на другому відео - позує з квіточкою в руці.

Артистка плавала у басейні в купальнику, який чудово підкреслює її пишні форми. На ній лиф жовтого кольору та чорні плавки із завищеною талією.

"Це була одна з найвеселіший відпусток в моєму житті)) Насправді, інколи варто прислухатись до своєї інтуїції (і друзів) і поїхати в спонтанну подорож! А ще крутіше - довіритись професіоналам. Цього разу я насправді відпочила, бо не переймалась з жодного приводу!" - написала вона.

"Вау", "Шикарна", "Гарна", "Дуже красива", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала гарні знімки, зроблені в Стамбулі. Фотографії були зроблені в стилі ретро і вражали красивими і незвичайними ракурсами, в яких зірка позувала разом з молодим красенем на тлі ефектних архітектурних споруд.

Нагадаємо, ефектна солістка KAZKA полонила розміром "кокосів" в тісному ТОПі, вид заворожує: фото красот

Як повідомляла Politeka, пишногруда солістка KAZKA в купальнику показала свою красу на весь екран: "що за жінка"

Також Politeka писала, що дружина продюсера Сердючки, KAZKA і Білик похвалилася своїми формами в купальнику: "дівчинка-фея"