Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася своїми враженнями від відпустки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, Зарицька опублікувала у своєму акаунті фото і відео зі свого відпочинку в Єгипті і зізналась, що це була одна з найвеселіших відпусток у її житті.
На першому фото дівчина лежить на спині у басейні, а на другому відео - позує з квіточкою в руці.
Артистка плавала у басейні в купальнику, який чудово підкреслює її пишні форми. На ній лиф жовтого кольору та чорні плавки із завищеною талією.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Тіна Кароль сміялася в храмі і випадково підпалила фату: фатальні прикмети на весіллі з Євгеном, відео
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак позбувся брекетів, як він тепер виглядає: "Став ще красивішим"
"Він давно хотів піти на цей міст": друг школяра, з яким сталося нещастя в Харкові, приголомшив розповіддю
В Одесі тіло дитини знайшли повішеним на дверях: "мати залишила одного, а коли повернулася..."
"Це була одна з найвеселіший відпусток в моєму житті)) Насправді, інколи варто прислухатись до своєї інтуїції (і друзів) і поїхати в спонтанну подорож! А ще крутіше - довіритись професіоналам. Цього разу я насправді відпочила, бо не переймалась з жодного приводу!" - написала вона.
"Вау", "Шикарна", "Гарна", "Дуже красива", - пишуть у коментарях.
Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала гарні знімки, зроблені в Стамбулі. Фотографії були зроблені в стилі ретро і вражали красивими і незвичайними ракурсами, в яких зірка позувала разом з молодим красенем на тлі ефектних архітектурних споруд.
Нагадаємо, ефектна солістка KAZKA полонила розміром "кокосів" в тісному ТОПі, вид заворожує: фото красот
Як повідомляла Politeka, пишногруда солістка KAZKA в купальнику показала свою красу на весь екран: "що за жінка"
Також Politeka писала, що дружина продюсера Сердючки, KAZKA і Білик похвалилася своїми формами в купальнику: "дівчинка-фея"