Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, як її масажують на сеансі для схуднення

З дитинства Даша займалася гімнастикою і у неї не було проблем із зайвою вагою. Однак після тривалої перерви, коли Ульянова почала навчання в спеціальному інтернаті і приділяла увагу тільки гімнастиці, вона зрозуміла, що сильно себе запустила. Тоді дівчина побачила, що її вага досягла 67 кілограмів.

Всього за три місяці вона скинула більше восьми кілограмів і помітно підтягнула форму. А нещодавно Ульянова підкреслила, що знову важить 62 кілограми і це її не влаштовує. Даша взялася за себе і почала ходити в спортзал. У розділі Сторі Ульянова також показала, як відвідує курси спеціального масажу і насолоджується проведеним часом.

"Найскладніший етап-коли залишається позбутися від декількох кілограмів до бажаного результату. Цей період був болісним. Вага стояла на Мертвому місці. В цей час спрацьовує сила волі. Потрібно було ще лише 3 тижні правильного харчування. Всього за три місяці я схудла на 8 кілограмів», - розповідала дівчина в інтерв'ю раніше.

Зараз дівчина активно розмірковує про зміни в житті і сама слідує своїм словам. Справа в тому, що Даша вирішила привести свою фігуру в порядок і не давати пліткарям приводу для засудження.

Даша набрала вагу до 62 кг і навіть заплакала, показуючи про це Сторі. Проте, як видно на нових кадрах, дівчина прийшла в себе і знову відновлює свою форму, після того як зрозуміла, що пора худнути дял здоров'я.

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