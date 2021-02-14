Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій) похвалився своєю любов'ю до дружини

З 1993 року Степан Казанін одружений з дизайнером Наталією, передає Politeka.net. Пара вперше стала батьками у 1998 році - на світ з'явився з син Степан. Хлопець вже закінчив математичний факультет одного з московських вузів, а у 2010 році у подружжя народився Петро Казанін.

Пара разом вже більше двох десятиліть. "Кварталівець" нерідко радує шанувальників сімейними знімками.

Цього разу Казанін опублікував знімок, де він з дружиною їсть одну їжу на двох. Наталія в рожевій шапці і блакитній крутці посміхалася, закривши очі.

"Цьому святу в нашій країні менше років, ніж нашому коханню!🤣 🤣 🤣 Всіх з Днем закоханих!️ ️ ",- написав Казанін.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Класні такі!!!! 🔥 Дякую за приклад сімейних відносин ! Любимо вас❤️", " це точно любов 😍", " хороша пара🔥", " зі святом!Ви найкращі😍😍😍😍💛💛💛", "і Вас з Днем Закоханих ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ обожнюю Вашу пару, Ви приклад багато в чому для мене, щастя вам безмежного!", "Вона дуже красива🤭 бережіть її", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Степан Казанін порадував цікавим фото. На знімку 46-річний артист позував на вулиці в обнімку з рудою красунею-дружиною і довговолосими синами.

Користувачі мережі оцінили знімок, написавши родині багато компліментів.

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