Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вирішив згадати дитинство і пострибати в сніг

Кумедне відео російський шоумен оприлюднив у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Кадри були зроблені в розкішному замку, в якому 43-річний артист проживає зі своєю 71-річною дружиною Аллою Пугачовою і підростаючими двійнятами Лізою і Гаррі.

Зоряне подружжя дуже любить гуляти по барвистій території навколо замку, особливо коли її вкрив сніг.

На відео Галкін незграбно стрибає в сніг, видаючи звуки. Все це відбувається під істеричний регіт Примадонни, яка знімає те, що відбувається на камеру.

"Ой, не можу", - каже Пугачова, сміючись.

У підписі до відео Галкін пояснив, що затіяв це заради молодіжної мережі Тік-Ток.

До слова, володіння співачки і шоумена займають більше 3000 кв.м., на яких розташувався не тільки шестиповерховий замок, а й сад з розкішним басейном.

Фоловери вже відреагували на нове відео. Менше ніж за годину його переглянули понад 500 тисяч разів. Деяких заінтригувала на задньому плані скульптура, схожа на Бетмена.

"Пам'ятник Бетмену??)) ", "Це Бетмен, пам'ятник Бетмену на задньому плані?😂😂😂" - запитали вони.

"Кращий неваляшка року... піду теж стрибну, чого не зробиш заради цілого будинку дочок... з днем любові Усех🥰❤️😍",

" Максим ви найкращий !!!!,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що відомого друга Пугачової і Кіркорова поховали в Україні, несподівані подробиці: "відвезли у валізі…».

Раніше Politeka писала, що Галкін показав зворушливе відео з підросла дочкою від Пугачової: "я таткові своєму ніколи...".

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