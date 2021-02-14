Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала вбранням на честь свята

Красуня розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом, пише Politeka.net. Нікітюк одягла вбрання з глибоким декольте, зробивши цікавий акцент, що не вислизнуло від очей.

Телеведуча позувала, показавши себе крупним планом. З глибокого декольте визирав бюст красуні, на якому можна було помітити червоне сердечко.

На шиї зірки блищав великий ланцюжок. Леся заворожуюче дивилася в камеру, зачісуючи за вушка волосся.

"Lady Ле in red💋 у школі мені валентинки від анонімів приходили ... думаю це був фізрук і трудовик😁

А вам підписували?",- написала блондинка.

За 10 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Зі святом любов моя ❤️❤️❤️", " Дааааа😘❤️"," Лисиця🔥", " дивитися в очі, в очі.....", "Коли я вчилася в школі, був розпал піонерії. Ми і не знали про таке свято. Було тільки 8 березня", " Леся 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "не дуже червоний колір вам не личить (Сорі за відвертість)", " чому фото одне? Хочу ще ... І зі святом)))", " вони досі там працюють)", " 🔥 красуня !!!", "Ого, яка валентинка 😅", " Леся ти найкрасивіша ❤️❤️😍 ", " леді ін ред ❤️ круто 👏 думаю ніхто нікому не підписував😢 😍", " що це за тигриця🔥 🔥 🔥", "Леся, якраз дивилася випуск Орел і Решка, де ви з Регіною в Каліфорнії)) насміялася дуже.... ви крута!!",- написали користувачі мережі.

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