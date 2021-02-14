Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер після інфаркту
Про смерть 65-річного дипломата в Китаї в неділю, 14 лютого, повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Politeka.net.
"Сумна новина... На 65 році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Відомий професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розвиток відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким", - йдеться в твіті Кулеби.
За інформацією джерел, наближених до посла, смерть Камишева сталася в місті Чжанцзякоу. У посла стався серцевий напад, медики виявили великий інфаркт, пише "Страна".
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Користувачі висловлюють свої співчуття під твітом міністра:
"Дуже сумна новина. Світла пам'ять"
"Сумувати... То не Україна, там все інше, сам знаю, у мене будинок на Філіпінах... Жорстко як в пеклі!"
"Мої співчуття близьким і рідним"
Зазначимо, Сергій Камишев почав роботу в Міністерстві закордонних справ України в 1994 році. Представляв інтереси України в Монголії і КНДР, працював у посольстві Єгипту.
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