Романтична музика, ілюмінація і пелюстки троянд

Як передає Politeka.net модель і актриса Тілан Блондо показала у своєму сторіс на Instagarm відео свого "щасливого VDay", написавши, що у неї"найкращий бойфренд".

У своєму сторіс знаменита модель показала доріжку до басейну, вислану пелюстками троянд. Весь шлях до басейну дівчину супроводжувала ультрамаринова ілюмінація, вмонтована в підлогу і стіни, і романтична музика. Після чого, актриса скупалася в" рожевій " воді, розбурхавши фанатів загадковими півтінями.

Тілан Блондо, 19-річна красуня, яка підкорила подіум з чотирирічного віку своєю ляльковою зовнішністю, стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юну модель називають "найкрасивішою дівчинкою в світі". Зірка зі світовим ім'ям знімається для журналів і рекламних кампаній — тепер уже дорослих.

Молода модель показала свого хлопця, зазначивши його в публікації. Ним виявився марокканець Бен Натал. У його сторіс ті ж відео, що і у юної моделі.

Тілан часто знімається в рекламі, так, перед днем Всіх Закоханих дівчина рекламувала червоний флакончик парфумів від відомого парфумованого бренду Cacharel.

Раніше ми розповідали, як Тілан захопила публіку фото зі своїм домашнім улюбленцем - пухнастою собачкою рудого забарвлення. Рудий улюбленець часто радує шанувальників з'являючись на сторінках зірки. Милий песик заворожує своїм бешкетним характером.

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