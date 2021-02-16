Заради того, щоб виглядати на сцені бездоганно і ідеально, зірки йдуть на кардинальні заходи

Дуже часто артисток критикують за найменшу ваду або просту помилку. Тому, коли багато зірок були не в кращій формі, вони часто піддавалися критиці через зайву вагу і невдалих фотографій фігури. Тепер більшість з таких знаменитостей здатні похвалитися результатами неймовірних перетворень. Представляємо топ добірку фото "до/після" з схудлими зірками, які ніби "десять років скинули":

Нещодавно схудла Ані Лорак розповіла про свої базові ритуали для підтримки тіла в хорошій формі. Щоранку вона починає з простого тренування:

1. Обов'язкова розминка, щоб налаштувати м'язи на «робочий лад». Починаємо з голови, потім включаємо плечі, потім – руки і стегна.

2. Присідання для пружних сідниць: 3 підходи по 20 разів.

3. Прес – 40-50 разів.

4. Стрибок. Ноги на ширині плечей, в процесі вистрибування руки піднімаються вгору.

5. Віджимання від підлоги - 20 разів.⠀

Після тренування-контрастний душ, а потім – легкий сніданок.

Настя Каменських звикла робити легку розрядку щоранку. Вона лягає до десятої вечора спати, а встає на пробіжку до шостої ранку.

Для того, щоб домогтися фігури мрії, потрібно дотримуватися двох важливих правил: займатися спортом і правильно харчуватися. Тепер в будинку зірки немає солодощів або шкідливих продуктів, Настя почала харчуватися п'ять разів на день невеликими порціями.

Зовсім відмовлятися від солодкого Настя не рекомендує. Замість цього можна замінити цукерки і шоколад сухофруктами.

Після народження другої дочки деякий час довгонога блондинка була не в формі, але любов до спорту перемогла і Полякова вразила всіх. Причому Полякова може тренуватися мало не щодня. Також одним з важливих секретів Олі Полякової є і відвідування лазні.

Заради фігури Полякова виключила продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне. Також під забороною знаходиться фаст-фуд, солодощі та майонез.

Дженніфер Лопес хвалиться секретами краси досить часто, адже в 51 рік зірка виглядає неймовірно. Щоб скинути зайве, вона відмовилася від фаст-фуду, кави, чаю, шкідливих звичок. Також артистка не п'є і тренерується чотири рази на тиждень. А щоб шкіра була завжди підтягнута, Лопес радить її добре зволожувати.

Санта Дімопулос після народження дочки досить швидко скинула зайве.

"Не всі жири хочуть зіпсувати вашу фігуру, а без деяких взагалі буде погано: наприклад, від риби, горіхів і кисломолочної продукції відмовлятися небажано. І ніякий свіжовичавлений сік не замінить звичайний фрукт", - запевняє Санта.

Дівчина впевнена, тільки скорочення калорій не допоможе вам стати володарями красивого тіла. Без постійних фізичних навантажень-нікуди.