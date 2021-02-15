Фото третього воїна ЗСУ, який загинув 14 лютого біля Новолуганського на Донбасі в результаті підриву на міні, з'явилося в мережі

Знімок 26-річного Дмитра Мироненка з'явився на Telegram-каналі "Харків Life".

"Старший солдат Дмитро Мироненко, уродженець Харківської області (1994 року народження). Вічна слава Героям", - йдеться в повідомленні.

Похорон бійця відбудеться 16 лютого в Харкові на Алеї Слави кладовища №18. Герой служив у ЗСУ з 2017 року. У нього залишилися батьки, передає "Суспільне".

Разом з Мироненком того дня загинули ще два військовослужбовці, які підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Новолуганське на Донбасі вранці 14 лютого.

Це капітан Олександр Войтенко( 1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження).

Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.