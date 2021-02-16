Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова поділилася домашнім відео з розпакуванням подарунків

Дівчина кілька днів тому дізналася стать дитини, з цього приводу вони з чоловіком вирішили влаштувати цілу вечірку-сюрприз і отримали безліч привітань. Після того, як торжество пройшло, пара відпочила і влилася в звичний ритм життя, вона почала розповідати про свої враження.

Не обійшлося і без традиційного відео з розпакуванням подарунків від гостей. Даша вирішила записати спеціальний ролик, розклавши подарунки перед собою і розкриваючи упаковки, так як її просили самі фанати:

"Міні розпакування подарунків Надеюсь сподіваюся ви знайдете щось для себе, а можливо для ваших друзів, які зараз в очікуванні дива ️ приємного перегляду🤍 P. S. записувала відео вдома у батьків, на тлі племяшка дивиться мультики і рідні за столом️️", - написала Даша.

Ось як реагують фанати:

"Дуже чекала цю розпакування😍 😍; офігенні подарунки) вам же термін в липні якщо я правильно зрозуміла? Комбінезончики не по сезону😢; 🙌супер; які ви милиеее❤️; які дорогі серцю подарунки; пледів багато не буває); Книга просто супер виручалка, як тільки дізналися що вагітні, купили її, багато корисного і всі поради слушні👏; зліпок можна зробити після народження, а другий в рік і порівняти розміри потім❤️🙌круті і потрібні подарунки».

Нагадаємо, днями подружжя впізнало стать своєї дитини.

У своєму сторіс Instagram 14 лютого майбутній батько розповів про емоції, які пережив.

"Вчора був просто нереальний вечір. Я навіть встиг розплакатися, коли ми лопали кульку. Природно, це все від щастя. Я просто відчуваю щастя. Даша зараз відпочиває, а я їду на тренування. Ми їдемо на сніданок з друзями і це все настільки круто", - розповів Микита.

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