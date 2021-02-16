Оля Полякова і Тіна Кароль з'явилися в новому проєкті "інші" від "1+1", подробиці

Відома телеведуча "Світського життя" Катя Осадча на сторінці свого проєкту анонсувала випуск нового шоу разом з зірками українського шоубізу, серед яких Полякова, Кароль, Могилевська і Жан Беленюк, та інші, передає Politeka.net.

"Скандали, інтриги та навіть трохи розслідування 😉 Прем'єра циркового шоу "інші" в новому залі Палацу "Україна", - написано в анонсі передачі, обкладинкою якої стала фотографія Каті Осадчої й Олі Полякової. До співачки останнім часом повільно, але впевнено прилипає ярлик скандальної та грубої інтриганки.

На фото Катя Осадча, як завжди, виглядала бездоганно в вбранні "шпрехшталмейстра", так само як і зірки, які кожна показала свої сильні сторони. Полякова звичайно ж показала довжину своїх ніг, Тіна Кароль, - чуттєві форми.

Попри всі старання зірки переконати шанувальників у зворотному, деякі висловлювання "суперблондинки" дають поживу для подібної думки.

Цікаво, що це перший захід, на якому з'явилися дві знаменитості після грандіозного скандалу, що розгорівся на шоу "Маска" між Поляковою і Тіною Кароль. Нагадаємо, Полякова назвала Кароль "плакальницею", що зачепило не тільки тонку душевну організацію Тіни Кароль, але і її завзятих шанувальників.

Шанувальники оцінили знаменитостей, кому хто подобається. Деякі розхвалювали Полякову, інші обсипали компліментами Тіну.

"Полякова Вогонь", "Ну де ж скандали без Полякової 😂","Тіна Кароль ❤️", "Клоунеса, викрутиться і спливе ....😌 👇 👇 👇 👇 👇 ", "Полякова, як завжди, в трусах....🙄",- прокоментували шанувальники появу знаменитостей в шоу.

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