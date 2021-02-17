"Пластилінова" Різатдінова з "Танців з зірками" показала як любить спорт

Анна Різатдінова прикувала увагу фанатів, розмістивши відео своїх тренувань. Гімнастка, переможниця Олімпійських ігор показала як займається, і як легко робить вертикальний шпагат стоячи, на заздрість "шпагатниці" Волочкової. Як передає Politeka, Анна розмістила відео на своєму Instgaram-акаунті.

Відома українська гімнастка, учасниця і фаворитка Влада Ями в шоу «Танці з зірками» Анна Різатдінова продовжує підкорювати фанатів своїми вишуканими образами.

Для фотосесії дівчина вибрала спортивні легінси та рожеву кофтинку, які підкреслили всі ідеальні вигини гімнастки.

Анна зосереджено виконувала вправи, при цьому вона запропонувала фанатам також відзняти спортивні тренування і взяти участь у розіграші призів від гімнастки.

У своєму мікроблозі Анна Різатдінова заявила, що подарує трьом учасникам гри шопер і свою книгу "мій роман зі спортом".

Анна - олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. Вона завоювала для України медаль у 2016 році. Зараз Анна тренує дітей, а також намагається донести їх батькам правила поведінки з тими, хто вирішив присвятити своє життя спорту.

"У кожного є величезний шанс виграти, адже ми виберемо 3-х переможців 🎁. Так що швидше знімайте заняття спортом і діліться своїми відео з нами", - написала Різатдінова.

Шанувальники кинулися оспівувати свого кумира: "Wow❤️❤️"," Красуня ви😍", "Підкажіть, а кому і навіщо потрібна ця книга??? Чому вона може навчити, наприклад молодь, людей середнього або старшого віку???",- написали шанувальники.

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