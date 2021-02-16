Відомий реп-виконавець і продюсер Потап заговорив про взаємодію із Всесвітом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував черговий пост, присвячений серйозній темі. Потап супроводив його знімком зі зйомки "Ліги сміху", ведучим якої він став нещодавно. На фото чоловік позував в красивому костюмі і виглядав дуже презентабельно.

"Стаєте більш рішучими і стрімкими. Навчіться угвинчуватися в нейромережу Всесвіту зі своїми запитами, молитвами, сподіваннями і побажаннями. Думайте і про мету, і про наслідки. Випромінюйте позитивне і тепле світло своїми думками і мріями і навчитеся приймати всіх такими, як вони є..кабакам - кабацький дим, меланхолікам - меланхолію, собі радість і прогрес", - написав Потап.

У коментарях артисту залишили масу позитивних відгуків.

"Кашпіровський? Ти?", "Спасибі вам за мотивацію", "красивий", "Потап, ти правий", "вірно. Потап ви такий позитивний разом з тим витриманий, як ви все поєднуєте?", "Ваші пости на висоті", «людина, яка увійшла в синхрон з всесвітом)», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Потап поділився фотографією, зробленою в туалеті, чим викликав ажіотаж в мережі. Артист був одягнений у футболку з малюнком тигра, а зверху накинув модний светр з хрестами.

Нагадаємо, що Потап перетворився на модного денді в бешкетному піджачку, підкоривши своїм виглядом: "Боже, цей...".

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена Кароль і волохатий Потап зійдуться на сцені нового шоу, кадри вражають: «я хочу це бачити».

Також Politeka писала, що Потап у розквіті сил засмутив постарілим виглядом: "запалі щоки, зморшки і...".