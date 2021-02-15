Відома телеведуча Марічка Падалко вразила шанувальників розповіддю своєї лав-сторі
Відома телеведуча Марічка Падалко вразила шанувальників розповіддю своєї лав-сторі, поділившись зворушливою історією своїх романтичних стосунків з чоловіком. Знаменитість розповіла, як провела День Святого Валентина на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На фото молоді Марічка з чоловіком у 2006 році на публічному заході. Однак розповідь зовсім не про цей захід. Телеведуча відома своїм спортивним способом життя. І навіть 14 лютого разом з чоловіком вони провели, «романтично» розчищаючи дачу від снігу, який нападав за минулий тиждень.
Також Марічка розповіла, які маленькі приємності день у день робить їй чоловік, за що Марічка безмірно вдячна.
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"Love is ... вона у всіх різна. І не завжди за розкладом", - підсумувала зірка.
Шанувальники побачивши прекрасне фото і прочитавши зворушливий пост кинулися дякувати ведучій за такі щирі почуття. Вони написали багато слів подяки, і погодилися з висновками, до яких прийшла Марічка.
"Таке милі фото😭 😭❤️❤️", "Такі закохані ❤️ ️молоді та такі гарні❤️❤️❤️","Дякую Вам, Марічко, за цікавий допис:)) ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ви такі гарні на фото:)😍 😍", "красиве фото! Спасибі за цікавий пост !", "Ви чудова пара❤️щастя вам. Ви так схожі!! Це дивно ❤️", "Ви якісь щирі й тому красиві та чарівні.", "Ви так схожі!! Це дивно ❤️", - написали фанати.
Нагадаємо, що боса Марічка Падалко налякала своїх дітей витівкою, кадри вже в мережі: "Мам, ти божевільна...".
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