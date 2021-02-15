Популярна українська співачка і наставниця шоу "Голос Країни" Надя Дорофєєва не стрималася після чергової перемоги Діми Монатіка
Як передає Politeka.net, в Instagram співака з'явився фрагмент з шоу, в якому артистка зробила йому зауваження. Після чергового талановитого виконавця, якого Монатік забрав у свою команду, Надя не змогла стримати емоцій.
"Чи не забагато?",- звернулася до Монатіка розбурхана Дорофєєва.
"Чи не забагато що?",- відповів артист.
"Чи не забагато у тебе учасників? Може, ти трохи заспокоїшся?",- парирувала зірка.
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Незважаючи на те, що співачка намагалася говорити це жартома, було помітно, що вона трохи розгублена через активну участь колеги-конкурента.
"#командаMONATIK на @goloskrainy_official продовжує поповнюватися найталановитішими особистостями!!!",- підписав відео артист на своїй сторінці.
Як відомо, під час останнього ефіру до команди Дмитра приєдналися три учасники. У коментарях артиста підтримали шанувальники.
"Такі круті артисти", "гордість бути в цій родині. Спасибі, Діма", "Діма ви класний наставник, за Вами цікаво спостерігати. Ви щирий і чесний", "Ох, як дівчина заспівала, мурашки по всьому тілу", - пишуть люди.
Нагадаємо, що фаворитка "Голосу країни" зізналася, що у неї було з Монатіком на "Х-факторі": "ми з перших днів стали...".
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