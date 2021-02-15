Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки серіалу "Величне століття", довгий час приховувала від публіки батька своєї другої дитини
Як передає Politeka.net, на початку 2020 року 37-річна Мер'єм Узерлі народила другу дочку. Актриса не стала розповідати, хто є її коханим і батьком дитини. Було відомо лише те, що чоловік з США. Він прилетів до Німеччини у справах, але після знайомства з актрисою не зміг з нею розлучитися.
Втім, як пише "Сплетник", журналісти і шанувальники Мер'єм провели власне розслідування, щоб вирахувати чоловіка. Відомо, що у Мер'єм є окремий блог, де вона публікує свої репортажні та портретні зйомки. На фото Мер'єм позувала з чоловіком в перукарському кріслі. Цього ж чоловіка, імовірно, зняли на святі старшої дочки актриси. На ці знімки посилається і турецький телеканал D.
У коментарях шанувальники Мер'єм прийшли в захват і стали розхвалювати ймовірного нареченого актриси.
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"Копія Сулеймана))) дуже рада за них", "Невже Тіль Ліндеманн", «Мер'єм обожнюю», «красуня талановита», "як красиво", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала себе до слави і розповіла про особисту драму:" багато плакала...".
Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" без косметики підкорила чуттєвим образом:"шалено красива".
Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" підкорила зворушливими знімками з дня народження дочки:"тебе люблять!".