Телеведуча Леся Нікітюк разом зі співачкою з "НеАнгелів" Славою Камінською епатували публіку зухвалою витівкою
Як передає Politeka.net, 33-річна Леся опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала разом зі Славою за цікавим заняттям.
Камінська позувала в сорочці і стильному синьому костюмі, що складається з жилетки і брюк, а Нікітюк в чорній обтягуючій кофтині, зеленій міні-спідниці і ажурних колготках.
"Дівчачі забави" потрапили на камеру. Співачка простягнула руку до ведучої, вхопившись за бюст останньої. Леся, судячи з усього, була не проти.
"Ти що, ще груди не зробила?", - йдеться в підписі на першому кадрі і "Ти що, лягаєш вже спати?" на другому.
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"Як вам такий поворот подій", - додала ведуча.
Нікітюк таким чином зробила анонс свого чергового "сторі-серіальчика", героями якого стають її зіркові подружки. До цього дівчина зняла подібні кадри з Машею Єфросиніною і Катериною Кухар.
Наприклад, на кадрах з Машею ведуча також пожартувала щодо свого бюста. Єфросиніна безцеремонно заглянула в декольте Лесі, відстовбурчивши кофтинку пальцем: "Пишуть, що ти собі груди зробила..."
Крім того, Єфросиніна зробила вигляд, що збирається лизнути Нікітюк ногу, коли та парирувала, що "зробила" собі тільки їх.
"Дай лизну, спробую, чи з натуральних матеріалів", - говорилося в підписі на кадрах.
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