Україна втратила видатного оперного співака

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Одеська опера на своїй сторінці у Facebook

У віці 75 років пішов з життя народний артист України Анатолій Іванович Бойко.

З 1972 він був солістом Одеського театру опери та балету. За чотири десятиліття Анатолій Іванович виконав всі провідні басові партії, про які тільки може мріяти співак: Феррандо («Трубадур»), Борис («Борис Годунов»), Іван Хованський ( Хованщина»), Кончак і Галицький («Князь Ігор»), Алеко («Алеко»), Сальєрі («Моцарт і Сальєрі»), Собакін ( «Царська наречена»), Рене («Іоланта»), Гремін («Євгеній Онєгін»), Тібо («Орлеанська діва»), Мефістофель («Фауст»), граф Монтероне («Ріголетто»), Петро I («Петро I»), Батько («Катерина»).

Анатолій Бойко до останнього продовжував виступати на сцені.

« Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним та близьким!

Це величезна втрата для музичного світу та для всіх нас!

Творчість Анатолія Івановича Бойко та світла пам’ять про нього назавжди залишаться у наших серцях!» - йдеться в повідомленні.

У мережі зрозуміла хвиля скорботи. Українці висловлюють свої співчуття родині артиста.

"Царство Небесне... велика втрата", "Завжди буду пам'ятати його чудову посмішку, людяність, оптимізм. Анатолій Іванович-світла пам'ять", " Царство Небесне... Світла пам'ять дорогий Анатолію Івановичу...... Ви назавжди залишитеся в нашій пам'яті і в нашому серці", "Дуже боляче... Царство Небесне, дорогий Анатолій Іванович, неймовірно трепетний, при всій своїй потужності, король Рене. Спасибі за підтримку, за доброту, ви назавжди в серці", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.

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