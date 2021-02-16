Чого тільки вартий погляд та харизма

На черговому ефірі " Майстер Шеф. Професіонали-3 " визначилися з двадцяткою учасників

Як пише Politeka.net, третій сезон шоу " Майстер Шеф. Професіонали " вже заінтригував глядачів і тепер на сторінці телеканалу СТБ в Instagram з'явилися імена учасників, які будуть битися за основний приз.

Судді проекту, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дали завдання новим учасникам. Тепер їм доведеться підкорювати смакові рецептори.

А ось глядачам не залишається нічого, крім як ковтати слинки і милуватися новими учасниками проекту, тим більше, що в новому сезоні з'явився не інакше як "двійник" Влада Ями.

Шанувальники відразу відзначили, що в очах красеня можна просто потонути. Це не хто інший, як Микола з Києва.

"Влад Яма перейшов в майстер шеф?)", "Гарний чоловік)", "в його очах можна "потонути"))", " Мартиновська на нього явно очей полажила 😜", "

Імена всіх учасників тут:

Леонід Малюга, шеф-кухар ресторану в Хмельницькому, Микола Мигаль кухар, що працює в польській Республіці, Марина Собко, шеф-кондитер ресторану в Києві, Владислав Давиденко працює кухарем у столичному ресторані, Елеонора Баранова працює в ресторані столиці, Віктор Шайдецький-шеф-кухар ресторану в столичному готелі. Микола Люлько шеф-кухар у київському ресторані, Ігор Андріяш, власник свого бренду шоколадних цукерок, Лілія Стоянова-шеф-кухар в ресторані Одеси, Владимир Юрин, власник піцерії в Луцьку, Неля Бадамшина - шеф-кухар в ТРЦУ з Кропивницького, Стелла Клименко, автор соусів, маринадів, конфітюр і варення, Владислав Цимбалюк раніше працював кухарем у ресторані, Микола Овчаренко, су-шеф в Києві, Віталій Нужний вчитель кулінарної школи в Харкові, Ігор Міщенко, шеф-кухар Одеського ресторану, Радек Конечни, бренд-шеф мережі "Старгород", Лідія Корнієнко, су-шеф, Руслан Яковлєв кухар, який придбав досвід в Іспанії, Дмитро Кузнєцов, екс-шеф-кухар ресторану Одеси.

Нагадавши, в " Майстер Шеф. Професіонали 3", учасники нагодували Ектора і Ярославського смердючими консервами: "це треш!"

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