На черговому ефірі " Майстер Шеф. Професіонали-3 " визначилися з двадцяткою учасників
Як пише Politeka.net, третій сезон шоу " Майстер Шеф. Професіонали " вже заінтригував глядачів і тепер на сторінці телеканалу СТБ в Instagram з'явилися імена учасників, які будуть битися за основний приз.
Судді проекту, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дали завдання новим учасникам. Тепер їм доведеться підкорювати смакові рецептори.
А ось глядачам не залишається нічого, крім як ковтати слинки і милуватися новими учасниками проекту, тим більше, що в новому сезоні з'явився не інакше як "двійник" Влада Ями.
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Шанувальники відразу відзначили, що в очах красеня можна просто потонути. Це не хто інший, як Микола з Києва.
"Влад Яма перейшов в майстер шеф?)", "Гарний чоловік)", "в його очах можна "потонути"))", " Мартиновська на нього явно очей полажила 😜", "
Імена всіх учасників тут:
- Леонід Малюга, шеф-кухар ресторану в Хмельницькому,
- Микола Мигаль кухар, що працює в польській Республіці,
- Марина Собко, шеф-кондитер ресторану в Києві,
- Владислав Давиденко працює кухарем у столичному ресторані,
- Елеонора Баранова працює в ресторані столиці,
- Віктор Шайдецький-шеф-кухар ресторану в столичному готелі.
- Микола Люлько шеф-кухар у київському ресторані,
- Ігор Андріяш, власник свого бренду шоколадних цукерок,
- Лілія Стоянова-шеф-кухар в ресторані Одеси,
- Владимир Юрин, власник піцерії в Луцьку,
- Неля Бадамшина - шеф-кухар в ТРЦУ з Кропивницького,
- Стелла Клименко, автор соусів, маринадів, конфітюр і варення,
- Владислав Цимбалюк раніше працював кухарем у ресторані,
- Микола Овчаренко, су-шеф в Києві,
- Віталій Нужний вчитель кулінарної школи в Харкові,
- Ігор Міщенко, шеф-кухар Одеського ресторану,
- Радек Конечни, бренд-шеф мережі "Старгород",
- Лідія Корнієнко, су-шеф,
- Руслан Яковлєв кухар, який придбав досвід в Іспанії,
- Дмитро Кузнєцов, екс-шеф-кухар ресторану Одеси.
Нагадавши, в " Майстер Шеф. Професіонали 3", учасники нагодували Ектора і Ярославського смердючими консервами: "це треш!"
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