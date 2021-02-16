На черговому ефірі " Майстер Шеф. Професіонали-3 " визначилися з двадцяткою учасників

Як пише Politeka.net, третій сезон шоу " Майстер Шеф. Професіонали " вже заінтригував глядачів і тепер на сторінці телеканалу СТБ в Instagram з'явилися імена учасників, які будуть битися за основний приз.

Судді проекту, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дали завдання новим учасникам. Тепер їм доведеться підкорювати смакові рецептори.

А ось глядачам не залишається нічого, крім як ковтати слинки і милуватися новими учасниками проекту, тим більше, що в новому сезоні з'явився не інакше як "двійник" Влада Ями.

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Шанувальники відразу відзначили, що в очах красеня можна просто потонути. Це не хто інший, як Микола з Києва.

"Влад Яма перейшов в майстер шеф?)", "Гарний чоловік)", "в його очах можна "потонути"))", " Мартиновська на нього явно очей полажила 😜", "

Імена всіх учасників тут:

  1. Леонід Малюга, шеф-кухар ресторану в Хмельницькому,
  2. Микола Мигаль кухар, що працює в польській Республіці,
  3. Марина Собко, шеф-кондитер ресторану в Києві,
  4. Владислав Давиденко працює кухарем у столичному ресторані,
  5. Елеонора Баранова працює в ресторані столиці,
  6. Віктор Шайдецький-шеф-кухар ресторану в столичному готелі.
  7. Микола Люлько шеф-кухар у київському ресторані,
  8. Ігор Андріяш, власник свого бренду шоколадних цукерок,
  9. Лілія Стоянова-шеф-кухар в ресторані Одеси,
  10. Владимир Юрин, власник піцерії в Луцьку,
  11. Неля Бадамшина - шеф-кухар в ТРЦУ з Кропивницького,
  12. Стелла Клименко, автор соусів, маринадів, конфітюр і варення,
  13. Владислав Цимбалюк раніше працював кухарем у ресторані,
  14. Микола Овчаренко, су-шеф в Києві,
  15. Віталій Нужний вчитель кулінарної школи в Харкові,
  16. Ігор Міщенко, шеф-кухар Одеського ресторану,
  17. Радек Конечни, бренд-шеф мережі "Старгород",
  18. Лідія Корнієнко, су-шеф,
  19. Руслан Яковлєв кухар, який придбав досвід в Іспанії,
  20. Дмитро Кузнєцов, екс-шеф-кухар ресторану Одеси.

Нагадавши, в " Майстер Шеф. Професіонали 3", учасники нагодували Ектора і Ярославського смердючими консервами: "це треш!"

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