Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на прогулянці

На фото Міла позувала в червоному купальнику з великим вирізом. Зірка тримала в руці великий листочок, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня в такому вигляді гуляла серед трави. Кузнєцова задивилася на листочок і навіть відкрила рот від подиву. Кадр вийшов цікавим і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось він оригінал", - написала зірка під фото.

Фанати постміавілі майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як же схоже) фото незрівнянне. Милашка", "ти прекрасна на кожному фото", " фігура просто шик. Ви дуже красива"," чудове фото ,ти така класна на ньому"," твої вигини зводять мене з розуму", " Вау. Коли ти встигла зробити таке фото?", "Дуже класне фото, ти як завжди на висоті", "Тащуся від твого купальника. Де ти його купувала?", "вражає!".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, вирішила піти в спортзал.

У себе в Instagram пишна красуня опублікувала кілька фото, показавши, як причепурилася для заняття спортом. Дівчина одягла облягаючі чорні лосини, які підкреслили її стрункі ніжки.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром показала зовсім юну себе в купальнику, бюст встиг підрости

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А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром обтягнула тоненькими смужками величезний бюст



