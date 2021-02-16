Екс-ведуча "Орла і решки", співачка Регіна Тодоренко повідомила про нову НП з сином

Як пише Politeka.net, подробицями вона поділилася у себе в Instagram.

За словами Тодоренка, день закоханих у неї перетворився на апокаліпсис.

«В секунду наше Ведмежа стало пунцового кольору з набряклим обличчям😩 🥺. Звичайно, ж ми миттю поїхали в лікарню. Виявилося, якась реакція на горіх. Самовпевненості моїй немає меж: мені здавалося, що раціон сина настільки різноманітний, від парочки кедрових горішків нічого не трапиться, але....на жаль», - розповіла телеведуча.

Тодоренко зізналася, що відчуває себе дуже розгублено і не відмовилася б від допомоги.

"Після таких ситуацій я мрію регулярно відвідувати курс для батьків з безліччю фахівців, які будуть здійснювати психологічну підтримку, щоб не зійти з розуму від стресу, і розкажуть про тонкощі фізичного і ментального розвитку на кожному етапі дорослішання дитини", - написала вона.

Шанувальники намагаються підтримати телеведучу.

"Боже, Регіночка, нехай поправляється", "Господи, бідний Міша», «бідний Міша, нехай поправляється швидше", " найкраще, це розслабитися і не чекати, що щось має трапитися. Чого боїтеся то і притягуєте. Від усього не застрахуєшся і соломку скрізь не постелеш, щоб було не боляче падати. А якщо, раптом, щось трапляється треба не панікувати, а бути сконцентрованим, зібраним і мислити адекватно», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше маленький син Регіни Тодоренко постраждав під час відпочинку в Індонезії.

Майкл потрапив до лікарні через те, що вдарився головою об бортик басейну, тікаючи від неї.

Нагадаємо, що роздягнена Тодоренко з "Орла і решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальні: "Це жах".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з "Орла і решки" наробила шуму різкою зміною іміджу:»не очікувала від себе...".

Також Politeka писала, що безсоромна Тодоренко в невидимих трусах показала, як розважається у відпустці: «екстремальна матуся».