Відома модель Еллен Сантана, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в запалюючому образі

На фото Еллен позувала в прозорій білизні з мереживними частинами. Сантана доповнила образ панчішками і туфлями на підборах. Зірка сіла на коліна, розвернувшись спиною до камери. Дівчина позувала цього разу на дивані, використавши великі стильні окуляри, які додали кадру особливої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку, прекрасна муза", "що це за жінка? Красива", "я сумую за тобою", "Доброго ранку красуня"," так прекрасно", "чудова дівчина", "ідеальна красива кішка", "Доброго ранку, ще одна прекрасна робота, як завжди", "Доброго ранку, красиве і чудове"," з кожним днем все більше Еллен", Доброго ранку, красуня!!!", "Неймовірна бразилькая зірка".

Ми писали, що відома модель Еллен Сантана показала себе в ефектних образах.

Красуня позувала в бюстгальтері і вушках. Образ дівчина доповнила спідницею знизу.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць без штанів розважилася на ліжку, фото утіх

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць показала всі пікантності в наряді Санти

А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць Еллен Сантана без штанів влаштувала пустощі на вулиці



