Співачка й актриса Дженніфер Лопес викликала фурор святковим кадром

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної артистки опублікували яскраве фото, показавши образ, в якому нестаріюча красуня зустріла День всіх закоханих.

Пристрасна Джей Ло постала в чорному гольфі і темній спідниці з широким поясом, родзинкою якої, безумовно, став божевільний розріз. Саме на ньому акцентувала увагу зірка, коли забралася на стіл, поклавши ногу на ногу і млосно вигнувшись. Лопес кокетливо посміхнулася, розташувавшись на пелюстках троянд, і акуратно сперлася на руку, намагаючись не зачепити запалені свічки.

Атмосфера так і надихала до прояву ніжних почуттів.

В підписі зазначається, що фото було зроблено за кілька днів до Дня святого Валентина. Джей Ло зі своїм 45-річним бойфрендом, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом відзначили свято трохи раніше, так як Дженніфер потрібно було вирушати на зйомки нового фільму Shotgun Wedding (Шлюб по зальоту, - ред.), які стартували в Домінікані.

Відзначимо, Лопес і Родрігес разом вже чотири роки, хоча познайомилися 20 років тому. Тоді молодий, але вже відомий, спортсмен попросив у неї автограф. Влітку 2019 року Алекс встав на одне коліно і попросив руки Дженніфер.

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