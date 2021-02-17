Співачка й актриса Дженніфер Лопес викликала фурор святковим кадром
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної артистки опублікували яскраве фото, показавши образ, в якому нестаріюча красуня зустріла День всіх закоханих.
Пристрасна Джей Ло постала в чорному гольфі і темній спідниці з широким поясом, родзинкою якої, безумовно, став божевільний розріз. Саме на ньому акцентувала увагу зірка, коли забралася на стіл, поклавши ногу на ногу і млосно вигнувшись. Лопес кокетливо посміхнулася, розташувавшись на пелюстках троянд, і акуратно сперлася на руку, намагаючись не зачепити запалені свічки.
Атмосфера так і надихала до прояву ніжних почуттів.
В підписі зазначається, що фото було зроблено за кілька днів до Дня святого Валентина. Джей Ло зі своїм 45-річним бойфрендом, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом відзначили свято трохи раніше, так як Дженніфер потрібно було вирушати на зйомки нового фільму Shotgun Wedding (Шлюб по зальоту, - ред.), які стартували в Домінікані.
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Відзначимо, Лопес і Родрігес разом вже чотири роки, хоча познайомилися 20 років тому. Тоді молодий, але вже відомий, спортсмен попросив у неї автограф. Влітку 2019 року Алекс встав на одне коліно і попросив руки Дженніфер.
Раніше ми повідомляли, фігуриста зірка розпалила вогонь яскравим фото в стрінгах та розтягнутій майці. Лопес відстовбурчила міцний "горішок", піднявши руки догори.
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