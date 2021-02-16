Рада підтримала збільшення штрафів і посилення покарання за порушення на дорогах, як для водіїв, так і для пішоходів

У вівторок, 16 лютого, нардепи прогглосували за законопроект 2695.

"За" 325 рішення прийнято, закон прийнятий вцілому", - зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Спочатку в цьому документі було передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, проте пізніше норма була скасована.

Прийняття законопроекту ініціювало МВС.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання хочуть ввести за:

не пристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмова по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено підвищити штраф з 255 до 3,4 тисяч гривень. Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн вводиться за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год хочуть штрафувати на 340 грн.

За ненадання переваги в русі авто "швидкій", поліції або аварійній службі штраф піднімають з 510 до 680 грн. За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.

За їзду без прав вводиться штраф у 425 грн, якщо ж у водія прав немає - 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав, штрафуватимуть на 20,4 тисяч грн.

За п'яне водіння загрожує штраф у розмірі 17 тисяч грн (а не 10,2 тисячі, як до цього) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо такий горе-водій попадеться втретє за рік, то йому загрожує штраф у вигляді 51 тисячі гривень (або адмінарешт 15 діб) і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто.

Пішохід, які переходять дорогу в недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПДР велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді-680 грн, за створення аварійної ситуації-850 грн.

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