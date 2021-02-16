Рада підтримала збільшення штрафів і посилення покарання за порушення на дорогах, як для водіїв, так і для пішоходів
У вівторок, 16 лютого, нардепи прогглосували за законопроект 2695.
"За" 325 рішення прийнято, закон прийнятий вцілому", - зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Спочатку в цьому документі було передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, проте пізніше норма була скасована.
Прийняття законопроекту ініціювало МВС.
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Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання хочуть ввести за:
- не пристебнутий ремінь;
- відсутність шолома у мотоцикліста;
- неосвітлений номерний знак;
- розмова по телефону за кермом без гарнітури;
- порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.
За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено підвищити штраф з 255 до 3,4 тисяч гривень. Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн вводиться за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год хочуть штрафувати на 340 грн.
За ненадання переваги в русі авто "швидкій", поліції або аварійній службі штраф піднімають з 510 до 680 грн. За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.
За їзду без прав вводиться штраф у 425 грн, якщо ж у водія прав немає - 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав, штрафуватимуть на 20,4 тисяч грн.
За п'яне водіння загрожує штраф у розмірі 17 тисяч грн (а не 10,2 тисячі, як до цього) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо такий горе-водій попадеться втретє за рік, то йому загрожує штраф у вигляді 51 тисячі гривень (або адмінарешт 15 діб) і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто.
Пішохід, які переходять дорогу в недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПДР велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді-680 грн, за створення аварійної ситуації-850 грн.
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