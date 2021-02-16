Таємна дружина Олега Винника, українська співачка Таїсія Сватко (Таюне) вразила яскравою красою

Як пише Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram з'явилося фото Таїсії, зроблене під час концерту. Жінка стояла на сцені, тримаючи в руках величезний букет квітів. На співачці було надіто чорне плаття. Жінка тримала в руках мікрофон, а її погляд був спрямований в зал.

Варто відзначити, що виглядала 46-річна Таїсія Сватко просто чудово. У свої роки вона зуміла зберегти моложавий вид. Її біляве волосся обрамляло обличчя, а ніжний макіяж підкреслював індивідуальність. У коментарях шанувальники артистки залишили їй масу компліментів.

"До зустрічі на OV. Віри, Надії, Любові в 2021», «Лапочка», «Прекрасно, добре, ніжно, ангел, принцеса, пташка, квіточка», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Таїсія Сватко довгий час є бек-вокалісткою Олега Винника. У пресі і серед шанувальників її називають дружиною артиста, відносини з якою він ретельно приховує. Втім, парочка воліє не коментувати чутки.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився архівний кадр, на якому ще молода Таюне застигла в обіймах ще одного красеня українського шоу-бізнесу Гени Вітера.

Нагадаємо, що таємну дружину Олега Винника показали в Мережі, як вона виглядає: "розбили Ви серця всім жінкам 40+".

Раніше на Politeka ми писали, що щасливий Винник поруч зі своєю таємною дружиною розтопив серця: "наші Олег і Таєчка...".

На сайті Politeka ми розповідали, що яскраві образи таємної дружини Олега Винника, від каре до чуттєвих локонів: "красуня Таюне".