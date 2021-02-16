Скандальна Ольга Полякова змусила почервоніти своїх колег-чоловіків

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram з'явився уривок з ефіру, під час якого Ольга зізналася, що спокусливий Носоріг приходить до неї у снах.

Після виступу маски Носорога, який позиціонує себе як сильний і красивий чоловік, Ольга зізналася, що він приснився їй.

"Боже, Ви знаєте, що це мій фаворит. Я вам скажу чесно, на цьому тижні сплю і сниться мені Носоріг. Я прокидаюся вранці, а мені каже чоловік – скажи, будь ласка, А що це ти вночі кричала «носоріг, носоріг. Кажу, що мені снилося, що я була в зоопарку», - повідала пікантну історію Полякова.

Варто відзначити, що телеведучий Володимир Остапчук і детектив Андрій Данилко дуже зніяковіли від розповідей співачки. Посміялася над вдалим жартом і Настя Каменських.

"Хто ховається під маскою? Наші детективи постійно про це думають. Оля Полякова @polyakovamusic зізналася, що навіть уві сні розгадує таємницю Носорога", - підписали відео автори аккаунта.

"Оля вогонь", - пишуть віддані шанувальники під фото.

Нагадаємо, що Полякова жахнула виглядом своєї квартири в Києві, кошмар повторюється з року в рік: кадри.

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