Відома українська актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу "Школа", показала свіжий образ в машині

На фото красуня позувала в шкіряній куртці і спідниці. Ірина доповнила образ стильними окулярами і ланцюжком на шиї. Зірка лежала на передньому сидінні кабріолета і дивилася в камеру. Кадр вийшов досить провокаційним і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу просто нагадати, що все реально і всі мрії збуваються!

Напиши в коментарях про що мрієш, а я виберу одне бажання і виконаю його ( звичайно, в межах можливостей ) Хочу зробити вас щасливими", - написала зірка під фото..

Фанати, включаючи Могилевську, поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня нереальна", "Сильно красива дівчинка", "нереальний костюм", "Моя дівчинка", "Хочу тебе обійняти", "неймовірна", "мрію купити пральну машину", "Ти така хороша і щира", "поїздку на Мальдіви".

Ми писали, що юна зірка популярного українського серіалу «Школа» Ірина Кудашова захопила шанувальників відвертими фото.

Відповідне фото 19-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захват фоловерів стрункою фігурою. У коментарях захопилися фігурою і вибором купальника актриси.

Нагадаємо, улюблениця Поплавського з серіалу "Школа" розбурхала кадрами в ліфчику і колготках

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