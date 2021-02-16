Відома українська актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу "Школа", показала свіжий образ в машині
На фото красуня позувала в шкіряній куртці і спідниці. Ірина доповнила образ стильними окулярами і ланцюжком на шиї. Зірка лежала на передньому сидінні кабріолета і дивилася в камеру. Кадр вийшов досить провокаційним і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хочу просто нагадати, що все реально і всі мрії збуваються!
Напиши в коментарях про що мрієш, а я виберу одне бажання і виконаю його ( звичайно, в межах можливостей ) Хочу зробити вас щасливими", - написала зірка під фото..
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Фанати, включаючи Могилевську, поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня нереальна", "Сильно красива дівчинка", "нереальний костюм", "Моя дівчинка", "Хочу тебе обійняти", "неймовірна", "мрію купити пральну машину", "Ти така хороша і щира", "поїздку на Мальдіви".
Ми писали, що юна зірка популярного українського серіалу «Школа» Ірина Кудашова захопила шанувальників відвертими фото.
Відповідне фото 19-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши захват фоловерів стрункою фігурою. У коментарях захопилися фігурою і вибором купальника актриси.
Нагадаємо, улюблениця Поплавського з серіалу "Школа" розбурхала кадрами в ліфчику і колготках
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