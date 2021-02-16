Після аварії, все на нервах

Співачка Оля Полякова отримала хамську відповідь від дочки, через аварію в квартирі

Як передає Politeka.net, Оля Полякова, яка вже кілька днів поспіль веде відео зйомку в сторіс Instgaram своєї квартири в столиці, де сталася аварія, отримала хамовиту відповідь від дочки, в чию кімнату увірвалася "суперблондинка", щоб продемонструвати де утворился підтікання. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця)

Полякова увірвалася в кімнату дочки, яка лежала на ліжку, одягнена у светр-ковдру з телефоном в руках.

Оля спершу показала поточну стіну, по якій продовжував скрапувати в підставлене відро вода з даху від талого снігу. Нагадаємо, Оля Полякова кілька днів поспіль показує нові кадри течі даху у своїй квартири в Києві. Сніг, який випав за останній час в столиці став танути та капає прямо на голови домочадців зірки.

Під час трансляції Оля кілька разів показала як тече вода по її дорогому ремонту, весь час коментуючи:

"Ось така стіна у Маші. Ось все тече, стеля тече та й у Маші дах підтікає, так доця?",- запитала збуджена зірка.

Маша скривилася і нагрубила матері: "Вийди з моєї кімнати!", - сказала вона

Тоді Оля засміялася, ніби кізка "Ма-а-а-а".

Раніше Полякова вже показувала кадри бурульок, які звисають за її вікном, справді вони леденять душу. Величезні застиглі крижані потоки вражають своєю грандіозністю. Правда, зірку вони не радують, через те, що вода з бурульок тече просто у квартиру знаменитості. Скарги в ЖЕК не дають результатів.

Нагадаємо, що розсварилася з Кароль і Камалією Полякова опинилася у важкій ситуації, нові кадри НП: "ми ж платимо...".

Також на сайті Politeka ми писали, що зкандальній Поляковій знадобилася допомога психотерапевта після сварки з Кароль і Камалією: "Ідіть поплачте...".

Також на сайті Politeka розповідали, що Полякова жахнула виглядом своєї квартири в Києві, кошмар повторюється з року в рік: кадри.