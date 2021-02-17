Голлівудська актриса Анджеліна Джолі подражнила соковитими формами в мініатюрному купальнику

Як пише Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото ще молодої Джолі. На знімку юна зірка позувала в рожевому купальнику. Її волосся було мокрим, що додало особливої пікантності фото. Джолі дивилася в кадр і широко посміхалася. Її очі світилися від щастя.

Як відомо, спочатку Джолі пробувала себе в ролі моделі, і лише потім почала зніматися в кіно. Судячи з фото, вони були зроблені на початку кар'єри Анджеліни, коли їй було близько 16 років.

У коментарях під постом знаменитості залишили масу приємних слів.

"Зухвала дівчина", "молода пантера", "дуже красива", "щасливого початку тижня красива жінка", "завжди. приголомшуюча. Енджі", «Ух ти, казкове явище краси, королева, на добраніч, моя мила любов, Джоджо», "приємно бачити, як твоє цікаве тіло світиться, я мрію про тебе і люблю тебе", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зараз зірка рідко бере участь у фотосесіях. А якщо і знімається для якихось журналів, то постає в дуже скромних образах. У люди актриса виходить в закритих нарядах.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вийшла в люди з невдалим макіяжем, позбавивши дару мови:"немов побувала в маслі".

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