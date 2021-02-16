Відома українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила колечко на безіменному пальці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Леся показала свій свіжий манікюр з різнокольоровими нігтями. Телеведуча зняла свою руку, на якій красувалося три масивних кільця. Одне з них було надіто на безіменний палець.

"У житті завжди потрібно мати план Б. Якщо ТВ в Україні залишилося максимум 5 років, то майстер з манікюру Леся Іванівна чекає на вас. Відразу кажу манікюр буде дуже дорогий))) як вам? У вас є план Б?",- написала зірка.

У коментарях стали обговорювати манікюр красуні, її незвичайний талант, а також масивне колечко на безіменному пальці. Деякі шанувальники подумали, що Леся встигла таємно заручитися.

"А колечко неспроста на пальці?", "Талановита людина - талановита у всьому", "Все! Заручили!", "Дуже класний манікюр", "Навіщо такі потужні кільця? Тобі б пішло одне витончене тонке", "План Б. взяти в дружини Лесю Нікітюк якщо вона борщ вміє готувати!",- пишуть користувачі Мережі.

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