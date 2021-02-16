Відомий український телеведучий, чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов заінтригував шанувальників підготовкою до нового проекту

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував поруч з мікрофоном на стійці. Телеведучий запалив у репетиційному залі, тримаючи мікрофон біля обличчя. Він був одягнений в спортивний костюм чорного кольору і білі кросівки.

"Працюємо над чимось цікавеньким!",- підписав фото Горбунов, намагаючись заінтригувати шанувальників.

"А я знаю", - заявила щаслива Юлія Саніна.

У коментарях стали гадати, чим же міг займатися Горбунов в студії.

"Можливо, над "Ліпсінк Батл"?", "Чекаємо", "напевно, "шоу маска", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на початку березня на «1+1» стартує масштабне шоу пародій «Ліпсінк Батл», ведучими якого стали Потап і Тіна Кароль. Як розповідали продюсери шоу, в ньому візьмуть участь 36 зірок. За традицією телеканалу, в шоу виробництва "1+1" найчастіше беруть участь одні й ті ж зірки, тому, найімовірніше, Горбунов готується якраз до пародії нового шоу.

Юлія Саніна, яка стала зіркою «Танців з зірками», теж, найімовірніше, візьме участь у шоу. Раніше вона вже була учасницею шоу "Маскарад" на "1+1".

Нагадаємо, що Горбунов підловив Потапа на зйомках "Скаженого весілля 3", антураж на фото вражає: "Хто рано встає...".

Раніше на Politeka ми писали, що щасливий Горбунов публічно приголубив Осадчу в День святого Валентина, кадри утіх:"з Потапом разом...".

На сайті Politeka ми розповідали, що Горбунов повів Осадчу по магазинах, пара вразила зовнішнім виглядом без понтів і гриму:"Фотка життєва".