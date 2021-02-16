Відома українська ведуча і зірка шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут розповіла про свою невдалу спробу стати моделлю

Знаменитість поділилася розповіддю про те, як її мало не взяли в моделі, в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Фреймут опублікувала своє архівне фото і розповіла, що в свій час воно справило велике враження на людей з модельного бізнесу.

На знімку молода красуня відображена крупним планом. Вона позує, пильно дивлячись в камеру і млосно відкривши рот.

Як розповіла Фреймут, за цим невигадливим знімком ховається ціла історія.

"Це дивовижне фото - його 20 років тому побачили модельні скаути в Лондоні і запросили на кастинг. А я поки збиралася, не було в чому піти, та й грошей на транспорт не було...поки заробила гроші, поправилася від того, що їла один хліб. Прийшла...і мене не взяли в моделі", - з гумором розповіла Фреймут.

Втім, можна припустити, що вона не сильно шкодує про цю втрачену можливість, адже в підсумку їй все ж вдалося побудувати успішну кар'єру і стати впізнаваним обличчям в шоу-бізнесі.

Нагадаємо, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "Проїжджала повз офіс і...".

Як повідомляла Politeka, 14-річна дочка Фреймут без комплексів дала спеку на знімальному майданчику: "Є кілька життєво важливих новин...".

Також Politeka писала, що Фреймут засвітила свій розкішний особняк і похвалилася талантом: "Не можу зупинитися...".