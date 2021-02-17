Тіна видала всі секрети блогеру з Top team house

Відома співачка, ведуча, шоу-і бізнесвумен, тренер проєкту" Голос країни", Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram. Але нещодавно зірка дала провокаційне інтерв'ю, про це, передає Politeka.net.

На офіційному фан-акаунті артистки з'явилося коротке інтерв'ю, в якому Тіна встигла відповісти на всі підступні запитання блогера Олега Машуковського.

Інтерв'ю було приурочено нової хітової композиції "Скандал", адже з нею Тіна вирішила підкорювати популярну серед молоді та зірок шоу-бізнесу соцмережу TikTok.

Тіна відповіла на питання, які цікавлять всіх прихильників. Хто дорожче співачці Дан або Саніна, чи робила тест на вагітність, чи соромиться оголятися на публіці, та інші питаннячка, які повеселили як саму Тіну Кароль, так і шанувальників.

Тіна зізналася, що знаходиться на дієті, відповідаючи на питання, чи любить облизувати тарілку, і розповіла, що найулюбленіша страва, яку вона обожнює це торт, який давно не їла.

Також на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилося кілька коротких відео для TikTok з Машуковським.

У коментарях шанувальники по-різному оцінили інтерв'ю Тіни та її відповіді. "Дуже порядна, дуже молодець, правда толерантність це сила...", "Нудно 😕 такий хлопчина епатажний 🤣 не можна було щось цікавіше зробити ? Даремно час витратила", "Краща з кращих"," Якесь диво, а не блогер, під хлопчика косить", - відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, що Кароль розповіла, як її син Веніамін відреагував на новину про майбутню сестричку: "я думаю, ми...".

Портал Politeka раніше повідомляв, що ігривая Кароль скинула ліфчик заради нового експерименту, Потап не встоїть: "Ого, Тіна...".

Як раніше писав сайт Politeka Тіна Кароль приголомшила витівкою, забравшись на відомого українця: "зірки взагалі знахабніли!".