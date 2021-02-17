Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко поділилася незвичайним відео, яке збило з пантелику її шанувальників

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому постала в досить незвичайному образі. Дівчина була одягнена в обтягуючий наряд, схожий на ті, які зазвичай носять артисти цирку. На голові у Булітко красувалася величезна голова від ростової ляльки зайця.

Дівчина вирішила влаштувати справжню виставу. Незважаючи на величезну голову вона стала активно танцювати, намагаючись виглядати спокусливо. Видовище вийшло досить веселим.

"Запросили в #PlayBoy. Ось, репетирую... думаю...» ,- підписала відео зірка.

У коментарях зірці залишили масу компліментів. Шанувальники артистки оцінили танець і почуття гумору Вікторії.

"Зайка ж ти моя", "Чекаю спочатку до мене на зйомку, потренуватися перед плейбоєм», «ви така класна !Я вас обожнюю! Привіт з Нікополя!", "А мені сподобалося! Мега позитивний і красивий танець!", "О, Вікуся мій Зайчик", "ви як завжди одна досконалість", "Ось це ви даєте, Вікторія Сергіївна", "Віка, яка все таки ви смішна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Dizel Show" Булітко в шовковій сукні не змогла приховати бюст в декольте:"пристрасть проситься".

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