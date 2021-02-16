Популярний український співак Віталій Козловський показав образ справжнього мачо на засніженій вулиці

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він подякував шанувальникам за увагу до своєї нової пісні.

"Так надихає вашу увагу до нової пісні #МАЛАТАНЦЮЙ. Це особлива нагорода для мене. Це стимул і мотивація. Не передати словами, наскільки приємно читати ваші вдячні відгуки", - написав співак.

Він також поділився новим фото. На ньому Козловський позує у дворі на тлі засніженої вулиці. При цьому, одягнений співак не дуже тепло: на ньому тільки стильний чорний костюм і водолазка. Доповнює образ артиста великий ланцюжок на шиї.

Втім, незважаючи на явний холод, Козловський позує впевнено і розслаблено, як справжній мачо. Співак спокійно стоїть перед камерою, засунувши великі пальці в кишені брюк.

У коментарях до посту відзначилася зірка «Дизель шоу» Вікторія Булітко, яку вразила рослинність на обличчі співака.

"Ох, вже ці вусики", - написала вона.

Шанувальники Козловського також активно коментують його пост.

"Скажу ще раз-пісня неймовірна. Вона потрапила в саме серце", "як завжди неперевершений", "ви схожі на турецького актора«," красиве фото!", "Сфоткався на районі", "на цій фото такий харизматичний, стильний", "під цим фото хочеться залишити коментар, слова з пісні: "Тобі не холодно? Адже ти зовсім один". У такий мороз і роздягнений", - пишуть люди.

Нагадаємо, роздягнений Козловський вразив пікантним відео в спальні: "Не кава бадьорить з ранку, ох, не кава...".

Як повідомляла Politeka, Козловський не зміг відвести пристрасний погляд від довгоногої красуні: "завжди потрібно тримати...".

Також Politeka писала, що пристрасний Козловський застиг у розкутій позі з незнайомкою: "знімав з неї...".