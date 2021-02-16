Герцог і герцогиня Гаррі та Меган Маркл "інтимно" поговорять з Опрою Вінфрі

Відома подружня пара принц Гаррі та Меган Маркл, які зовсім недавно оголосили про поповнення в родині вирішили дати публічне інтерв'ю Опрі Вінфрі, не порадившись з королевою, пише портал Daily Mail, про це, передає Politeka.net.

У публікації сказано, що в планах Меган і принца Гаррі не входить яким би то не було способом засмучувати королеву, хоча вони й не попередили монарха про публічний виступ, що не прийнято в королівській родині.

Бесіда вийде в ефір 7 березня на каналі CBS в США і триватиме 90 хвилин. Меган розповість про те чому вони з чоловіком відокремилися від королівської сім'ї. За словами близьких до сім'ї Сассексів у пари все ще хороші відносини з королевою, бабусею герцога.

Варто сказати, що через те, що пара більше не є офіційно королівським подружжям, то багато обов'язків з них зняті, це стосується також рішення розмовляти зі ЗМІ.

Поки в Букінгемському палаці відмовилися коментувати майбутнє інтерв'ю пари.

Американська телекомпанія анонсувала інтерв'ю "Опра з Меган і Гаррі: спеціальний випуск CBS Primetime" як "інтимна розмова", що включає "велике інтерв'ю" з Меган.

Інші джерела стверджують, що через інтерв'ю Опрі герцоги можуть позбутися всіх привілеїв, і навіть честь бути покровителями благодійних організацій, якими вони опікуються.

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