Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, поділилася пікантним кадром по дорозі на роботу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото з машини. Лобода була одягнена в сукню-ночнушку чорного кольору. Вбрання прикрашало ніжне мереживо, яке зробило образ співачки особливо спокусливим. Красуня закинула ногу на ногу, в результаті чого її плаття трохи задралося. Томний погляд Світлани, повний пристрасті, звів з розуму її шанувальників, а хороші новини про прем'єру, що наближається, розбурхали мережу.

«Повернулася. Їду на роботу. п.с. скоро нова пісня. Перший, хто вгадає дату релізу, отримає від мене подарунок», - підписала фото зірка.

У коментарях Лободі залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"А чому не одяглася?", "Світлана!! Ну не можна бути красивою і стильною такою", "Чекаємо з нетерпінням, Світлана", «Ах, яке дівчисько! Чудово виглядаєте. Встояти неможливо!", "Світлана Сергіївна, ви, як завжди чарівні, захоплююся вашою красою", "хочеться вже скоріше танцювати під Ваш новий трек, дуже чекаємо!», - пишуть користувачі Мережі.

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