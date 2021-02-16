Ані Лорак показала себе на ліжку у вишуканій вечірній сукні

Знаменита українська співачка, яка вже багато років живе і працює в Росії, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зірка вирішила сфотографувати в спальні, порадувавши шанувальників новим образом напередодні прем'єри нової пісні. На знімку Лорак сидить на краю ліжка, злегка розвернувшись і дивлячись в камеру.

Співачка приміряла елегантне чорне плаття, яке додало її образу романтичну нотку. Так, наряд з легкої тканини привертає увагу чорним мереживом і відкритими плечима.

Також, на фото не можна не помітити, що Лорак виглядає несхожою на себе: її губи стали помітно більше, а ніс – вужче.

"Любов-це таїнство двох душ. Скоро те, чого ви так довго чекали...» ,- написала співачка в підписі до знімка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост зірки.

"Яка ви красива! Ми вже з нетерпінням чекаємо!", "Наша Діва просто немає слів", "Кароліна, яка ви красуня! Дуже чекаємо", "Невже дует з Сергієм. Це те, що ми так довго чекали", "Дайте хоч натяк на те, що це буде дует і з Лазарєвим", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лорак, Дімопулос, Лопес та інші красуні приголомшили результатами схуднення: "Десять років скинули".

Як повідомляла Politeka, Лорак розбурхала танцем в екстремальному платті, розріз вражає: "а вище...".

Також Politeka писала, що 42-річна Лорак забула про вік і вирядилася в міні-сукні з декольте до пупка: "беремо?".