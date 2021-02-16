Архівне фото з молодим Олегом Винником і його незвичайною зачіскою спантеличило багатьох українців

Старе фото популярного співака, який зараз відомий як один з головних серцеїдів України, з'явилося на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Українцям запропонували порівняти, як артист виглядав в молодості з його сучасним іміджем. Для цього архівний знімок помістили в колаж з недавнім фото співака.

"На першому фото складно впізнати одного з найуспішніших співаків України. І хлопець зліва навряд чи уявляв, наскільки стане популярним. Коли зірковий детектив шоу МАСКА опублікував архівний кадр, фани сказали - кумир дуже змінився. І хоча багато років тому також був модником, зараз подобається їм більше", - йдеться у підписі до фото.

Варто відзначити,що молодий Винник дійсно виглядає дуже несхожим на себе. Багатьох українців особливо збентежила його зачіска і форма носа.

Коментатори тут же почали обговорювати, який образ йде співакові більше. Потрібно відзначити, що його фото в молодості здивувало навіть деяких найвідданіших фанатів артиста.

"Носик переробив. Це точно він зліва?", "Нічого собі хлопець. На тому фото йому років 35", "зліва на якогось актора схожий, праворуч-сам собою", "найкрасивіший завжди", "іноді вік до лиця краще ніж молодість", "на Шатунова схожий", "Ого разючі зміни", - пишуть люди.

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