Українська співачка Настя Каменських показала ніжний кадр

Зіркова пара Потап і Настя Каменських обожнюють бути в центрі уваги. Пара любить показувати почуття на публіку, часто демонструючи свої ніжності в камеру на фото або відео. В цей раз в Instagram Каменських з'явилося анімоване фото, на якому Потап цілує свою кохану, пише Politeka.

У кадр потрапив Потап, який цілує Настю в шийку, і Настя яка мило посміхається і каже "Любіть один одного". Фото негайно ж набрало тисячі лайків і переглядів, а колонка коментарів зарясніла сердечками, вогниками та поцілунками.

"Прекрасна пара❤️❤️", "Рівень мімішності зашкалює🥺 🖤", "Які милі","Це що лисий мужик з Бразерс😂","Милота🔥❤️ сподіваюся це на все життя", "Шикарний семпл)))", "Ссупер, я вже чекаю, коли Настенька діточок подарує нашому дорогому Олексію, люблю вас❤️", "точно вагітна!", "Як мило 😍 😍 ви відмінна пара", "Які ви милашечки.😘 ",- обдарували шанувальники своїх улюбленців ласкавими коментарями.

Видно, що багато хто помітив, що Настя дуже ніжна, і схоже, що вона в очікуванні дитини. Хоча, звичайно, це всього лише здогади фанатів.

Нещодавно Настя презентувала свою нову пісню "Почуття", яка підкорила слухачів, особливо вдячні Настя і Потапу українці, які зголодніли без якісної україномовної музики.

Нагадаємо, що Каменських засвітила обличчя без косметики в компанії "волохатої" подружки: "Потап заріс?».

Як раніше писав сайт Politeka Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «як же Потапу пощастило».

Politeka раніше повідомляла, що щаслива Каменських з величезним букетом не стримала почуттів при Потапі: "чекаємо маленьких Потапчиків".