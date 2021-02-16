Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян розкрила себе з несподіваного боку в ефектному купальнику-бікіні

Популярна красуня з мільйонами фанатів по всьому світу порадувала шанувальників новим сонячним фото в пікантному вигляді. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кім виклала в мережу нове фото в купальнику. На знімку вона позує під жарким сонечком в саду, заповненому зеленню. Красуня загоряє в спокусливому купальнику-бікіні нюдового відтінку, який ідеально поєднується з кольором її шкіри.

При цьому, на знімку Кім виставила вперед руку, ніби намагаючись сховатися від камери.

"Я дуже сором'язлива", - підписала фото Кардашьян.

Можна припустити, що це була іронія, адже всім відомо, що зірка не соромиться позувати на камеру в найвідвертіших образах.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост знаменитості.

"Чудова», «я люблю тебе", " чого саме ти соромишся?", "Кім, ти така красива», «вона соромиться тому що без макіяжу», «вона світиться», "нічого, чого ми б не бачили, Кімберлі", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Кім опублікувала фото, зроблені на пляжі. Вона позувала для фото зі своєю рідною старшою сестрою Кортні.

Обидві дівчини натягнули на свої пишні форми мініатюрні купальники, які практично нічого не прикрили. Обличчя дівчини прикрили сонцезахисними окулярами.

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