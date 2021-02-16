Відома українська співачка Ірина Білик приміряла образ молодої дівчини і розповіла про незвичайний досвід

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона поділилася враженнями від відвідування шоу українських циркачів.

"Раджу всім подивитися неймовірне шоу "інші" і потрапити в світ космічного почуття і професіоналізму українських майстрів циркової справи!",- написала співачка.

Вона поділилася фотографіями, на яких можна побачити фрагменти вистави. Умілі гімнасти дійсно вражають своїм талантом, приймаючи дуже складні пози. При цьому, виступають чоловіки в одних лосинах.

Білик також показала образ, в якому вона сама прийшла на виступ. Наряд 50-річної співачки дивує своєю зухвалістю. Так, Білик одягнена в чорні штани і вільну яскраво-жовту толстовку зі стильним чорним принтом. Завершує образ жовта шапочка в молодіжному стилі, а також незвичайна сумка їй в тон.

Варто відзначити, що співачка в такому вбранні виглядає вельми незвично.

На образ Білик звернула увагу навіть знаменита українська актриса Ольга Сумська.

"Іриша, як стильно, свіжо! Обожнюю цей стиль!» ,- написала вона під фото.

Шанувальники Білик також не могли не прокоментувати її пост.

"Білик цукерка«,» красуня«," Іра, сумка бомбічна!",- пишуть люди.

Нагадавши, екс-чоловік Ірини Білик залишився без трусів у громадському місці, випробувавши яскраві емоції: "збудився..."

Також Politeka писала, що Могилевська зачарувала молодшою зовнішністю в стильному вбранні, Білик не пройшла повз: "мені сподобався...".