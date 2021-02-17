Балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила яскравими фото
Як пише Politeka.net, кадри оригінальної фотосесії балерина показала на своїй сторінці в Instagram.
Кухар сиділа в невеликій овальній ванній. При цьому її тіло було пофарбоване в золотий колір, як і вода. На шиї у неї були надіті різні ланцюги. Мокре волосся зачесане назад.
Кадри балерина супроводила піснею у виконанні російського співака Григорія Лепса:
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Где-то там в тишине
Ходит февраль,
И ему, как и мне,
Сон не найти
Где-то там вдалеке.
Никогда ты не поймёшь,
Где-то там, не со мной,
Так и не узнаешь ты.
Кружит белая вьюга,
Тихо ходит зима.
Слышишь, как замерзаю
Снова я без тебя.
Раніше в мережі з'явилося спільне фото Кухар з чоловіком Олександром Стояновим. На знімку Катерина ефектно задерла ніжку, фактично сівши на шпагат в повітрі. Її чоловік, Олександр Стоянов, був до пояса роздягнений. Він стояв поруч з красунею, служачи їй опорою. З одягу на Стоянові були тільки сині лосини. Катерина ж була в сукні, яка сильно задралася, коли вона виконувала трюк.
Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" здивувала своєю пристрастю, особливо вечорами: "Тримайте мене семеро".
Раніше на Politeka ми писали, що роздягнена Кухар з " Танців з зірками "прикрилася плащем чоловіка, дивуючи фігурою:"Шик і спокушання".
На сайті Politeka ми розповідали, що Кухар з " Танців з зірками «не приховала пристрасті до чоловіка і приголомшила пікантною позою:»неймовірно, спасибі за...".