Верховна Рада прийняла законопроект 2695, який посилює відповідальність за порушення ПДР як водіями, так і пішоходами і велосипедистам

Так, якщо зараз за статтею 127 КпАП за перехід дороги на червоне світло або перехід в недозволеному місці, а також невиконання інших вимог ПДР пішоходи можуть відбутися попередженням з боку поліції (або штрафом 51 грн), то з набранням чинності нового закону їм загрожуватиме штраф 255 грн. При цьому попередження виключається, тобто штрафувати зможуть відразу.

Для велосипедистів штраф збільшується з 85 грн до 340 грн.

При здійсненні цих же порушень у стані алкогольного сп'яніння штраф буде 680 грн. Якщо ж до того ж була створена аварійна обстановка-покарання зросте до 850 грн.

Зазначимо, для водіїв мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за не пристебнутий ремінь, неосвітлений номерний знак, розмова по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Максимальшое навказання-штраф в 51 тисячу гривень (або адмінарешт 15 діб) і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто передбачений за п'яне водіння, якщо водій попався на цьому в третій раз.

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