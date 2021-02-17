Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, показав розкішний будинок, в якому живе з дружиною Настею Каменських.

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram український продюсер і репер Олексій Потапенко опублікував миле фото, на якому його можна побачити у розкішному особняку. Схоже, саме в цьому будинку Потап і Настя Каменських оселилися після весілля у 2019 році.

На фотографії Олексій виглядає просто приголомшливо, він дуже ошатний, як ніби зібрався на торжество. На ньому вузькі темні джинси, ніжно-блакитна сорочка і темно-синій піджак, який ідеально лежить по фігурі. Свій образ артист доповнив стильними чорними черевиками з яскравою смужкою на підошві. Потап витончено позує, злегка посміхаючись в камеру.

Також на знімку можна роздивитися дизайнерський інтер'єр будинку Потапа і Насті. Видно, що в їх житловому просторі переважає білий колір, що робить кімнати візуально більш об'ємними і просторими. У будинку є вишукані сходи на другий поверх, на підлозі видно дорогий ламінат і хитромудрий килимок з геометричними візерунками.

У підписі до фотографії Олексій написав: "Не забувайте дивуватися! Здивування - це сестра радості, це перші дверцята для виплеску хороших емоцій". Шанувальники просто в захваті від нового фото Потапа, багато хто помітив, що він сильно схуд, також деякі вважають, що артисту дуже пасує такий стиль в одязі.

Відзначимо, що Потап і Настя Каменських живуть в розкішному особняку поруч з ще одним зоряним сімейством. Виявилося, що вони сусідять з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою. До слова, кілька років тому зіркові пари стали практично родичами. Річ у тому, що Потап хрестив сина Івана у Горбунова і Осадчої. Так що тепер вони дружать парами і часто ходять в гості один до одного.

Нагадаємо, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".

Як повідомляла Politeka, Потап раптово вирішив поділитися секретом успіху, але перемудрив: "Кашпіровський? Ти?".