Відомий співак Микола Басков має єдиного сина Броніслава від колишньої дружини Світлани Шпігель.
Не секрет, що часто подробиці особистого життя зірок кіно та естради викликають підвищений інтерес у публіки. Може похвалитися цим і артист Микола Басков, який називає себе натуральним блондином.
Так, Микола Басков має сина, у вихованні якого не бере жодної участі.
Кар'єра Баскова практично відбулася, зірка улюблена багатьма прихильницями, однак, в особистому житті не все так гладко. Ще в 20201 році взимку Виконавець одружився на Світлані Шпігель, на той момент вона була донькою продюсера Баскова. Через деякий час у люблячого подружжя народився син Броніслав.
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Відомо, що після розлучення з Миколою Басковим Світлана Шпігель вийшла заміж на бізнесмена з Донецька В'ячеслава Соболєва. Як повідомляла Преса В'ячеслав усиновив Броніслава. Також в цьому шлюбі народилася дочка Ніна.
Однак пара незабаром розлучилася.
Броніслав повністю змінив своє прізвище на материнське. Йому 14 років, а живе він в Ізраїлі, куди переїхала Світлана після розлучення з Басковим.
Сам Микола нарікає на те, що не зміг побудувати міцних стосунків зі своєю дитиною. Хоча деякі впевнені, що все можна налагодити при бажанні.
Нагадавши, Микола Басков і Софія Ротару з'явилися на публіці разом.
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