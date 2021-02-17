Знаменитість практично не бере участь у долі 14-річного хлопчика, до того ж відмовився від прізвища батька.

Не секрет, що часто подробиці особистого життя зірок кіно та естради викликають підвищений інтерес у публіки. Може похвалитися цим і артист Микола Басков, який називає себе натуральним блондином.

Так, Микола Басков має сина, у вихованні якого не бере жодної участі. Кар'єра Баскова практично відбулася, зірка улюблена багатьма прихильницями, однак, в особистому житті не все так гладко. Ще в 20201 році взимку Виконавець одружився на Світлані Шпігель, на той момент вона була донькою продюсера Баскова. Через деякий час у люблячого подружжя народився син Броніслав.

Тоді батьки вирішили дати хлопчикові подвійне прізвище басків-Шпігель. Мабуть, дане рішення влаштовувало обидві сторони. На жаль, сім'я Миколи і Світлани розпалася через сім років. З чуток, однією з причин назвали підвищену зайнятість кар'єрою глави сім'ї. Відзначається, що навіть після появи на світ дитини, Микола не скасував гастролі, не зменшив кількість концертів. У своїх інтерв'ю Микола Басков тоді пояснював журналістам, що дуже задоволений роллю батька. Але виховувати дитину Шпігель доводилося самій. Зараз знаменитість не бачить Броніслава. Так, одні стверджують, що це відбувається через заборону колишньої дружини. Інші розповідають, що співак і сам не дуже хоче спілкуватися з сином.

Відомо, що після розлучення з Миколою Басковим Світлана Шпігель вийшла заміж на бізнесмена з Донецька В'ячеслава Соболєва. Як повідомляла Преса В'ячеслав усиновив Броніслава. Також в цьому шлюбі народилася дочка Ніна.

Однак пара незабаром розлучилася.

Броніслав повністю змінив своє прізвище на материнське. Йому 14 років, а живе він в Ізраїлі, куди переїхала Світлана після розлучення з Басковим.

Сам Микола нарікає на те, що не зміг побудувати міцних стосунків зі своєю дитиною. Хоча деякі впевнені, що все можна налагодити при бажанні.

Нагадавши, Микола Басков і Софія Ротару з'явилися на публіці разом.

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