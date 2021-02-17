17 лютого глава Кабміну на засіданні уряду розповів, що чекає українців найближчим часом. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на відповідне відео .

Так, за словами Шмигаля, в Україні буде чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження, тобто наша країна повернеться до моделі адаптивного карантину.

В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Прем'єр-міністр зазначив, що рішення набуде чинності наступного тижня, 22 лютого.

У проекті постанови йдеться, що карантин буде продовжено до 30 Квітня, а з 22 лютого на території України введуть режим жовтої зони, яким буде заборонено.

Так, робота ресторанів і кафе триватиме до 24:00 (було до 23-х), дозволяються масові збори (1 людина на 4 квадратних метрів) і спортивні змагання.

А також дозволяється відвідування освітніх установ учнями, якщо через контакт з хворими коронавірусом на самоізоляції перебувають понад 50% учнів і персоналу (зараз – забороняється відвідувати освітні установи групами понад 20 осіб, крім дошкільних, загальних середніх, позашкільних і спеціалізованих в галузі мистецтва установ).

Крім того, робота спортзалів і фітнес-центрів стане легше - при відвідуванні більше однієї людини на 10 кв.м. (зараз – не більше однієї людини на 20 кв. м.).

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